Ultrà, testimone processo: “Non cori razzisti ma contro tifosi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“cori territoriali anti-napoletani? Ne abbiamo fatti noi come moltissime curve di tutta Italia. Ma l’avversione è contro la tifoseria, non contro la città di Napoli o il popolo napoletano. Credo che sia perché questa tifoseria si è sempre comportata in maniera poco corretta, con manifestazioni che non avevano molto a che vedere con la passione sportiva”. Lo ha detto Luca P., 53 anni, testimoniando in tribunale a Torino alla ripresa del processo Last Banner contro alcuni esponenti dei gruppi Ultrà della Juventus accusati di pressioni indebite contro la società bianconera. Luca fa parte dei Drughi ed è un “lanciatore”, nome che indica la figura che durante le partite lancia i cori della tifoseria. “Ma non ho mai ordinato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“territoriali anti-napoletani? Ne abbiamo fatti noi come moltissime curve di tutta Italia. Ma l’avversione èla tifoseria, nonla città di Napoli o il popolo napoletano. Credo che sia perché questa tifoseria si è sempre comportata in maniera poco corretta, con manifestazioni che non avevano molto a che vedere con la passione sportiva”. Lo ha detto Luca P., 53 anni, testimoniando in tribunale a Torino alla ripresa delLast Banneralcuni esponenti dei gruppidella Juventus accusati di pressioni indebitela società bianconera. Luca fa parte dei Drughi ed è un “lanciatore”, nome che indica la figura che durante le partite lancia idella tifoseria. “Ma non ho mai ordinato ...

