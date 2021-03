Ultimi sondaggi Demos: Pd crolla al 17,2%, il M5S lo supera (Di mercoledì 17 marzo 2021) La crisi in cui è piombato il Pd fa perdere al partito più di tre punti percentuali di consenso. A registrare il crollo sono gli Ultimi sondaggi Demos realizzati per Repubblica. In un mese il Pd passa dal 20,9% al 17,2%. Conte, invece, mette il turbo ai Cinque Stelle che, nello stesso periodo, guadagnano più di tre punti percentuali e salgono al 18,8%, sorpassando il Pd e diventando così la seconda forza politica del Paese. Davanti ai pentastellati c’è infatti solo la Lega, in calo di mezzo punto percentuale al 22,3%. Fratelli d’Italia, unico partito di opposizione in Parlamento, è a soli due decimi di distanza dal Pd (17%). Bene Forza Italia che cresce di mezzo punto all’8,3%. LeU e La Sinistra vengono sondate insieme al 4,5%. Male i partiti di centro: Azione è data in calo al 2,3%, Italia Viva cede sei decimi e si attesta ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 marzo 2021) La crisi in cui è piombato il Pd fa perdere al partito più di tre punti percentuali di consenso. A registrare il crollo sono glirealizzati per Repubblica. In un mese il Pd passa dal 20,9% al 17,2%. Conte, invece, mette il turbo ai Cinque Stelle che, nello stesso periodo, guadagnano più di tre punti percentuali e salgono al 18,8%, sorpassando il Pd e diventando così la seconda forza politica del Paese. Davanti ai pentastellati c’è infatti solo la Lega, in calo di mezzo punto percentuale al 22,3%. Fratelli d’Italia, unico partito di opposizione in Parlamento, è a soli due decimi di distanza dal Pd (17%). Bene Forza Italia che cresce di mezzo punto all’8,3%. LeU e La Sinistra vengono sondate insieme al 4,5%. Male i partiti di centro: Azione è data in calo al 2,3%, Italia Viva cede sei decimi e si attesta ...

