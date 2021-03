Ultime Notizie Roma del 17-03-2021 ore 07 | 10

(Di mercoledì 17 marzo 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 17 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio assicura sullo stradone che l’Italia e la Francia sono pronta a far ripartire speditamente le somministrazione del vaccino domani il responso ufficiale dell’agenzia Europea del farmaco ma gli scherzi sono già convinti che sa bene che non c’entri con le morti sospette e che comunque i benefici superano i rischi che riguardano minima percentuale tutti i vaccini draghi e Macron condividono lo sfizio di una pronta ripresa delle somministrazioni il premier francese che te lo chiederà per te Appena tolta la sospensione intanto la Commissione Europea sizer si accordano per un anticipo di 10 milioni di dosi nel secondo trimestre sono circa 200000 gli italiani che hanno saltato la prima somministrazione del vaccino a causa della sospensione di astrazeneca Ma se rientra ...

fanpage : 'Questa sospensione farà un grande danno perché creerà ulteriori incertezze nelle persone' Così Massimo Galli dopo… - Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - sole24ore : Coronavirus. #Aifa, sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca. In precedenza anche la #Germania aveva pre… - UnimondoOrg : RT @OsservaDiritti: La 3° ondata di #Covid_19 entra nelle #carceri italiane. Dove sono colpiti sia i detenuti, sia gli agenti. Mentre le #v… - Jk_italy : [media ??] Il sito di sport 'Football 24News', che riporta principalmente le ultime notizie sugli sport, ha scritto… -

RIFORMA PENSIONI/ L'alternativa a Quota 102 dai 64 anni () Dato il clamore così sollevato, è però passata 'inosservata' un'altra pronuncia del Tribunale capitolino che, a nostro avviso, .../ Ultim'ora oggi, Gualtieri candidato Sindaco di Roma? (17 marzo) Festa di San Patrizio tra leggenda e realtà La leggenda di San Patrizio narra l'utilizzo del trifoglio come simbolo ...