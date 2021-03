Ue, la Commissione presenta il Green Pass: permetterà di viaggiare ai cittadini vaccinati, immuni e negativi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il via libera era atteso e, come previsto alla vigilia, i Commissari europei hanno detto sì. Il governo dell’Unione europea ha proposto ufficialmente il Green Pass, l’iniziativa che agevolerà la libera circolazione all’interno dell’Ue durante la pandemia, evitando la quarantena o i test. Il certificato verde, che consentirà ai cittadini comunitari di tornare a viaggiare quest’estate, sarà infatti una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, oppure è risultata negativa al test o è guarita. Il certificato, che dovrebbe essere disponibile da giugno dopo il via libera del Consiglio e del Parlamento europeo, sarà disponibile, gratuitamente, in formato digitale o cartaceo e redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio, oltre che in inglese. Inoltre presenterà un codice QR che ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il via libera era atteso e, come previsto alla vigilia, i Commissari europei hanno detto sì. Il governo dell’Unione europea ha proposto ufficialmente il, l’iniziativa che agevolerà la libera circolazione all’interno dell’Ue durante la pandemia, evitando la quarantena o i test. Il certificato verde, che consentirà aicomunitari di tornare aquest’estate, sarà infatti una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, oppure è risultata negativa al test o è guarita. Il certificato, che dovrebbe essere disponibile da giugno dopo il via libera del Consiglio e del Parlamento europeo, sarà disponibile, gratuitamente, in formato digitale o cartaceo e redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio, oltre che in inglese. Inoltre presenterà un codice QR che ne ...

