Toscana: l'indice Rt scende, ma cresce l'incidenza. Altre mini zone rosse in arrivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'indice Rt in Toscana è in discesa : 1,08. L'andamento della curva dei contagi è sul plateau : non cresce né scende anche se negli ospedali la situazione dei ricoveri è sempre al limite. E il nuovo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Rt inè in discesa : 1,08. L'andamento della curva dei contagi è sul plateau : nonnéanche se negli ospedali la situazione dei ricoveri è sempre al limite. E il nuovo ...

Advertising

sofistikate : RT @qn_lanazione: Toscana: l'indice Rt scende, ma cresce l’incidenza dei casi. Altre mini zone rosse in arrivo - qn_lanazione : Toscana: l'indice Rt scende, ma cresce l’incidenza dei casi. Altre mini zone rosse in arrivo - infoitinterno : Covid, in Toscana indice Rt in calo, Giani spera - infoitinterno : Coronavirus, la Toscana dovrebbe restare in zona arancione. Giani: 'Indice Rt in calo rispetto all'ultima settimana' - viagginbici : Il Grand Tour della #ValdiMerse, itinerario cicloturistico di 172 km completamente segnalato, per scoprire un auten… -