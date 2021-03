Super Nintendo World è lontanissimo ma possiamo 'vivere' tutte le attrazioni in questi video (Di mercoledì 17 marzo 2021) Super Nintendo World apre ufficialmente le sue porte al pubblico giapponese: il parco divertimenti di Nintendo, dedicato alla sua mascotte Mario, è ora accessibile a tutti presso gli Universal Studios di Osaka. Una buona notizia per i nostri amici nipponici, ma non per tutti gli altri: la pandemia da COVID-19 impedisce a chiunque di prendere un aereo per viaggi oltreoceano e in America, Super Nintendo World verrà costruito nei Studios di Orlando solo nel 2025. Gli occidentali, in poche parole, non possono far altro che guardare. Visto che non possiamo far altro, perché non ammirare più da vicino tutte le fantastiche attrazioni di Super Nintendo World? Un fan che ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021)apre ufficialmente le sue porte al pubblico giapponese: il parco divertimenti di, dedicato alla sua mascotte Mario, è ora accessibile a tutti presso gli Universal Studios di Osaka. Una buona notizia per i nostri amici nipponici, ma non per tutti gli altri: la pandemia da COVID-19 impedisce a chiunque di prendere un aereo per viaggi oltreoceano e in America,verrà costruito nei Studios di Orlando solo nel 2025. Gli occidentali, in poche parole, non possono far altro che guardare. Visto che nonfar altro, perché non ammirare più da vicinole fantastichedi? Un fan che ha ...

