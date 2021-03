Scholes cuore d’oro | fa il pittore per il figlio autistico

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Paule la passione per la pittura. Un’arte al servizio delAiden: “Facciamo il possibile per renderlo felice” Da leggenda del Manchester United a papà meraviglioso: Paulsi racconta nella propria autobiografia, «: My Story». Ildell’ex giocatore dei Red Devils soffre di autismo e ne ha parlato nel libro. Una delle passioni di Aiden è la pittura e Silent Hero si è immedesimato nella parte per renderlo felice. “Ha difficoltà di apprendimento piuttosto gravi, quindi al momento non può prendere parte alla maggior parte degli sport, anche se adora il nuoto – ha scrittodel. L’acqua è proprio il suo elemento. È meraviglioso che possa divertirsi così”. “Speriamo che le sue condizioni migliorino. Stiamo solo facendo ...