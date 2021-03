Roma, servono alcolici al banco in barba ai divieti: sanzione e chiusura per 2 attività (Di mercoledì 17 marzo 2021) Hanno continuato a servire alcolici al banco in barba a tutte le norme anti-Covid. Ad accorgersene i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, che stavano eseguendo mirati controlli alle attività commerciali del quartiere per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ultimo D.P.C.M, per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sanzioni e chiusure Dopo gli accertamenti, i Carabinieri l’altra sera hanno sanzionato la titolare di un bar in via Aragona e il gestore di un minimarket in via Borghesiana. Questo perché all’interno delle due attività venivano servite e consumate sul posto bevande alcoliche, a 7 avventori nel primo locale e a 2 nel secondo, contravvenendo all’obbligo di esclusiva vendita da asporto. Oltre alla contravvenzione di 400 euro, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Hanno continuato a servirealina tutte le norme anti-Covid. Ad accorgersene i Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca, che stavano eseguendo mirati controlli allecommerciali del quartiere per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ultimo D.P.C.M, per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sanzioni e chiusure Dopo gli accertamenti, i Carabinieri l’altra sera hanno sanzionato la titolare di un bar in via Aragona e il gestore di un minimarket in via Borghesiana. Questo perché all’interno delle duevenivano servite e consumate sul posto bevande alcoliche, a 7 avventori nel primo locale e a 2 nel secondo, contravvenendo all’obbligo di esclusiva vendita da asporto. Oltre alla contravvenzione di 400 euro, i ...

