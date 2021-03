Roma in alto mare. A sinistra freno a Gualtieri, a destra no di Bertolaso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Senza coalizioni certe e senza candidati: Roma è in alto mare. Ieri il freno a mano tirato da Enrico Letta sulla corsa dell’ex ministro Roberto Gualtieri, oggi il “no grazie” di Guido Bertolaso, impegnato sul fronte milanese dei vaccini e stufo delle perplessità di FdI sul suo nome. Così, in vista dell’autunno – data più probabile per le urne il 10 e 11 ottobre – centrosinistra e centrodestra non sanno ancora chi sfiderà Virginia Raggi per il Campidoglio. Intanto, Grillo la blinda: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. Il “non possumus” dell’ex capo della Protezione Civile arriva poche ore dopo i rilanci di Matteo Salvini e Antonio Tajani che lo indicavano come il nome più forte, l’unico capace di vincere al ballottaggio. Ed è secco quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Senza coalizioni certe e senza candidati:è in. Ieri ila mano tirato da Enrico Letta sulla corsa dell’ex ministro Roberto, oggi il “no grazie” di Guido, impegnato sul fronte milanese dei vaccini e stufo delle perplessità di FdI sul suo nome. Così, in vista dell’autunno – data più probabile per le urne il 10 e 11 ottobre – centroe centronon sanno ancora chi sfiderà Virginia Raggi per il Campidoglio. Intanto, Grillo la blinda: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. Il “non possumus” dell’ex capo della Protezione Civile arriva poche ore dopo i rilanci di Matteo Salvini e Antonio Tajani che lo indicavano come il nome più forte, l’unico capace di vincere al ballottaggio. Ed è secco quanto ...

Advertising

poliziadistato : #17marzo #Poliziadifrontiera di Fiumicino, Roma, arresta 7 persone per corruzione e uso di atti falsi. L'inchiesta,… - Affaritaliani : Nuova scandalo rifiuti, la Regione Lazio nella bufera Arrestata Flaminia Tosini, Pd: corruzione e concussione Il pi… - HuffPostItalia : Roma in alto mare. A sinistra freno a Gualtieri, a destra no di Bertolaso - rep_roma : Fiumicino, regali e denaro per corrompere alto funzionario dell'Enac: 7 denunciati [di Romina Marceca] [aggiornamen… - SandroBrizzola4 : RT @laromachenonsai: Buongiorno con una splendida vista del #Colosseo dall'alto #spettacolare #Roma #12aprile #italiantwitter https://… -