Roma, Fonseca: 'Giocheremo per vincere. In estate contatti per Taison' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma - Vigilia di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è volata a Kiev per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Domani sera la squadra giallorossa affronterà lo Shakhtar Donetsk di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021)- Vigilia di Europa League, ladi Pauloè volata a Kiev per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Domani sera la squadra giallorossa affronterà lo Shakhtar Donetsk di ...

Advertising

CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - sportface2016 : #UEL | #ShakhtarRoma, le parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca in conferenza stampa - BombeDiVlad : ??? #Roma, #Fonseca nel mirino dello #SpartakMosca ? Il tecnico è conteso anche da #Napoli e #Benfica #LBDV… - RaiSport : ?? #Fonseca: 'Una grande gara per evitare sorprese' Il tecnico in vista della gara di ritorno degli ottavi di… -