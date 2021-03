Presto e bene. La transizione ecologica secondo Cingolani, Brusaferro e Piovesana (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo slogan è di quelli azzeccati, visto il momento non proprio felice. Presto e bene, la transizione ecologica dai progetti ai cantieri. Uno degli assi del Recovery Plan è la transizione ecologica, in tutte le sue forme. La chiede l’Europa e la vuole l’Italia, che con il governo Draghi si è attrezzata addirittura con un ministero ad hoc, affidato all’ex manager Roberto Cingolani. Il problema è però, come spesso accade in questo Paese, nel passare dalle parole alla pratica. Tra poco più di un mese l’Europa ci dirà se il Recovery Plan è meritevole dei 209 miliardi promessi all’Italia, quasi un anno fa. E se la risposta sarà sì, allora bisognerà accendere subito il motore per agire Presto e bene sulla transizione, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo slogan è di quelli azzeccati, visto il momento non proprio felice., ladai progetti ai cantieri. Uno degli assi del Recovery Plan è la, in tutte le sue forme. La chiede l’Europa e la vuole l’Italia, che con il governo Draghi si è attrezzata addirittura con un ministero ad hoc, affidato all’ex manager Roberto. Il problema è però, come spesso accade in questo Paese, nel passare dalle parole alla pratica. Tra poco più di un mese l’Europa ci dirà se il Recovery Plan è meritevole dei 209 miliardi promessi all’Italia, quasi un anno fa. E se la risposta sarà sì, allora bisognerà accendere subito il motore per agiresulla, ...

