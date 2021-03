Pavia | sfondano l' Esselunga con una ruspa e rubano il bancomat

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quella tra martedì e mercoledì è stata una notte di ordinaria follia per un gruppo di malviventi a Vigevano, in provincia di. I fatti accaduti all'diStando a quanto scrive MilanoToday, nella notte tra martedì e mercoledì alcune persone hanno sfondato l'entrata del supermercatoe portato via la colonnina di un. Non è chiaro quante fossero ma è pressoché certo che si trattasse di un piccolo gruppo. Per farlo hanno rubato un furgone e una pala meccanica. Alle prime ore del mattino i dipendenti dell'incaricati di aprire il locale si sono trovati davanti una scena di distruzione e hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Il fatto è avvenuto nel punto vendita Santa Maria che porta il nome della stessa strada. La vetrata e la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavia sfondano

triestecafe.it

In parte i fenomenisul versante adriatico. Temporali in particolare tra le province di ... Neve a tratti in pianura anche sulla Lombardia occidentale , tra, Milano, Como, Lecco, Varese; ...In parte i fenomenisul versante adriatico. Temporali in particolare tra le province di ... Neve a tratti in pianura anche sulla Lombardia occidentale , tra, Milano, Como, Lecco, Varese; ...GROPELLO. Un altro colpo nella notte tra martedì e mercoledì in Lomellina ai danni di un supermercato. Dopo la spaccata con la ruspa rubata all'Esselunga di Vigevano, i carabinieri di Gropello Cairoli ...Hanno rubato un furgone e una pala meccanica, hanno sfondato l'entrata dell'Esselunga e portato via una colonnina del bancomat. Poi si sono dati alla fuga. L'accaduto nella notte tra martedì e mercole ...