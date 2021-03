Pass Covid: l’Ue apre ai viaggi consentiti con vaccino o test. Pass Covid, cos’è e come funziona (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Covid sta fermando non solo l’arte e lo sport, ma anche la libera circolazione ormai da quasi un anno. L’Italia divisa tra zona arancione e zona rossa vede ancora bloccate le proprie regioni, i cui confini al momento si possono attraversare solo con l’autocertificazione. L’Europa allora punta lo sguardo verso i prossimi mesi e a come gestire il flusso tra i Paesi, con le persone vaccinate. Pass Covid: l’idea dell’Ue Oggi è stato presentato il nuovo Pass Covid dalla Commissione Ue per rilanciare i viaggi in Europa. I cittadini europei, stando a quanto viene riportato, potranno tornare a viaggiare fornendo la prova di essersi vaccinati, oppure ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilsta fermando non solo l’arte e lo sport, ma anche la libera circolazione ormai da quasi un anno. L’Italia divisa tra zona arancione e zona rossa vede ancora bloccate le proprie regioni, i cui confini al momento si possono attraversare solo con l’autocertificazione. L’Europa allora punta lo sguardo verso i prossimi mesi e agestire il flusso tra i Paesi, con le persone vaccinate.: l’idea delOggi è stato presentato il nuovodalla Commissione Ue per rilanciare iin Europa. I cittadini europei, stando a quanto viene riportato, potranno tornare aare fornendo la prova di essersi vaccinati, oppure ...

Advertising

repubblica : ?? La Ue lancia il 'Pass Covid' per tornare a viaggiare nei Paesi dell'unione - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La proposta Ue per i pass verdi Covid. Von der Leyen, Reynders e Breton presentano un nuovo pacchetto di… - MediasetTgcom24 : L'Ue lancia il pass Covid: viaggi consentiti con vaccino o test #Covid - vatenacttencass : L'Unione europea lancia il pass Covid: viaggi consentiti con vaccino o test - MondoPalermo : Via libera al covid pass per viaggiare in Europa, come funziona -