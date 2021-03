Paolo Bonolis e l’uscita sull’origine della malattia: “La prossima volta ci lasciano in pace” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’esuberante presentatore Paolo Bonolis, durante l’episodio del suo game show ha fatto un’uscita particolare sull’origine della malattia Paolo Bonolis (Instagram)Quando parliamo della figura di uno showman, senza dubbio possiamo abbinarla a quella di Paolo Bonolis. Non sono in molti infatti a tenere il pubblico tanto divertito quanto partecipe come lo fa lui nel corso delle sue trasmissioni. Nella maggior parte delle volte, a partire dal 1991, fa coppia con il maestro Luca Laurenti. Insieme sfornano quotidianamente una serie di gag, le quali fanno divertire gli spettatori ormai da decenni a questa parte. Uno dei suoi programmi più amati dal pubblico è “Ciao Darwin”, giunto finora all’ottava edizione. ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’esuberante presentatore, durante l’episodio del suo game show ha fatto un’uscita particolare(Instagram)Quando parliamofigura di uno showman, senza dubbio possiamo abbinarla a quella di. Non sono in molti infatti a tenere il pubblico tanto divertito quanto partecipe come lo fa lui nel corso delle sue trasmissioni. Nella maggior parte delle volte, a partire dal 1991, fa coppia con il maestro Luca Laurenti. Insieme sfornano quotidianamente una serie di gag, le quali fanno divertire gli spettatori ormai da decenni a questa parte. Uno dei suoi programmi più amati dal pubblico è “Ciao Darwin”, giunto finora all’ottava edizione. ...

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna il consueto appuntamento settimanale con ???????? ??????! ?? Parliamo di #TorinoInter e della no… - ilGerrino92 : Ascolti stabili per Paolo Bonolis e il Game preserale #AvantiUnAltro: 4.182.000 telespettatori e uno share del 19,… - Cym0n_ : Christoph Waltz è il Paolo Bonolis tedesco. - twoxghovts : @icarvsfvlls io che rispondo con paolo bonolis so come rovinare i momenti ahah - zazoomblog : Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis scrive un post: “Può succedere di tutto …” e il web commenta … - #Sonia… -