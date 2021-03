(Di mercoledì 17 marzo 2021)morto a, chiesto l'ergastolo per lae per il patrigno 23 settembre 2020: ergastolo per Toni Essobti Badre 9 novembre 2020 Il caso è quello di Giuseppe, il ...

Advertising

lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Orrore a Cardito, i pm: 'Va condannata anche la madre del bimbo ucciso' - NapoliToday : #Cronaca Orrore a Cardito, i pm: 'Va condannata anche la madre del bimbo ucciso' -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Cardito

NapoliToday

Bimbo morto a, chiesto l'ergastolo per la madre e per il patrigno 23 settembre 2020 Bimbo ucciso a: ergastolo per Toni Essobti Badre 9 novembre 2020 Il caso è quello di Giuseppe, il piccolo barbaramente ucciso ail 27 gennaio 2019 dal suo patrigno Tony Essobti Badre : la Procura di ...Parole durissime quelle riservate ai due imputati tanto da definire il delitto diuno "spettacolo dell'" frutto "del carattere irascibile e instabile di Tony che incontra la personalità ...Secondo gli inquirenti la donna, Valentina Casa, non avrebbe fatto nulla per impedire che il suo compagno (già condannato all'ergastolo) massacrasse di botte i suoi due figli fino alla morte di Giusep ...Bambino ucciso: rigettata richiesta di scarcerazione per la madre: il caso del piccolo Giuseppe, il bimbo di sette anni ammazzato a bastonate ...