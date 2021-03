Musetti-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lorenzo Musetti ha eliminato Diego Schwartzman e si appresta ad affrontare Frances Tiafoe, match valido per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Acapulco 2021. Il carrarese è chiamato a confermare l’exploit ai danni dell’argentino, numero 9 al mondo, ma sulla sua strada vi sarà il talentuoso statunitense, di certo non semplice da affrontare sul veloce. La sfida tra Musetti e Tiafoe andrà in scena giovedì 18 marzo, dalle ore 01.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, rigorosamente post-match. IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lorenzoha eliminato Diego Schwartzman e si appresta ad affrontare Frances, match valido per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di. Il carrarese è chiamato a confermare l’exploit ai danni dell’argentino, numero 9 al mondo, ma sulla sua strada vi sarà il talentuoso statunitense, di certo non semplice da affrontare sul veloce. La sfida traandrà in scena giovedì 18 marzo, dalle ore 01.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, rigorosamente post-match. IL TABELLONE IL ...

