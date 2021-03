L’episodio è accaduto durante l’inseguimento di un rapinatore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Orrore in Texas: la polizia di Houston spara accidentalmente alla testa di Legend, un bimbo di un anno che ora è ricoverato in gravi condizioni La polizia di Houston spara alla testa di un bimbo di un anno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Orrore in Texas: la polizia di Houston spara accidentalmente alla testa di Legend, un bimbo di un anno che ora è ricoverato in gravi condizioni La polizia di Houston spara alla testa di un bimbo di un anno su Notizie.it.

