Lazio fuori dalla Champions | Bayern Monaco vince 2-1

(Di giovedì 18 marzo 2021)DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Finisce l'avventura inLeague della, eliminata agli ottavi di finale daldopo il 2-1 nella gara di ritorno in Baviera, grazie alla rete di Lewandowski su rigore nel primo tempo e al raddoppio di Choupo-Moting nel secondo. Consone nel finale grazie al gol di Parolo. D'altronde il destino dei biancocelesti era segnato dall'andata giocata all'Olimpico due settimane fa, quando i tedeschi avevano ipotecato la qualificazione con un largo 4-1 che non lasciava scampo. La squadra di Inzaghi è arrivata in Germania già battuta e con la testa al campionato, dove dovrà darsi da fare per centrare l'obiettivo di tornare a giocare laanche il prossimo anno (in campo domenica contro l'Udinese). ...

ad_dyn Secondo tempo Il primo tempo termina 1 - 0 per il Bayern e, adesso, le speranze dellasono andate completamente in frantumi. Dopo aver disputato una buonissima mezz'ora, l'episodio del ...Il Bayern Monaco ha battuto 2 - 1 laalla Fussball Arena nel ritorno degli ottavi di Champions League, sancendo l'uscita delle italiane dalla competizione dopo le eliminazioni di Juventus la scorsa settimana e Atalanta ieri. ...Per la squadra di Flick decidono le reti di Lewandowski e di Choupo-Moting; la Lazio ha disputato una buona partita e c'è rammarico per il risultato dell'andata.Ieri sera è scesa in campo l'Atalanta di Gasperini in quel di Madrid, oggi toccava a un'altra italiana affrontare gli ottavi di finale di ritorno di Champions League: si trattava della Lazio, attesa d ...