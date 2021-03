Laura Pausini apre le porte a Sanremo: “La Rai mi ha chiesto di condurlo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha vinto nella sezione ‘novità’ nel 1993, è arrivata sul podio nel 1994, è stata più volte una delle super ospiti e in futuro Laura Pausini potrebbe anche condurre il Festival di Sanremo.Durante la conferenza stampa di ieri la cantante di Simili (fresca di nomination agli Oscar e vittoria ai Golden Globe) ha rivelato di aver ricevuto dalla Rai la proposta di presentare la kermesse. In passato Laurona nazionale ha detto di no, ma non esclude una conduzione tutta al femminile insieme a Paola Cortellesi. “La Rai me l’ha già chiesto in passato. Sinora non ho accettato perché non me la sento di affrontare uno spettacolo così imponente. Ma sicuramente non sarei in grado di affrontare la direzione artistica, perché io ho i miei preferiti, sono condizionabile, non sono capace di fare una selezione come si deve. Per il 2022 ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha vinto nella sezione ‘novità’ nel 1993, è arrivata sul podio nel 1994, è stata più volte una delle super ospiti e in futuropotrebbe anche condurre il Festival di.Durante la conferenza stampa di ieri la cantante di Simili (fresca di nomination agli Oscar e vittoria ai Golden Globe) ha rivelato di aver ricevuto dalla Rai la proposta di presentare la kermesse. In passato Laurona nazionale ha detto di no, ma non esclude una conduzione tutta al femminile insieme a Paola Cortellesi. “La Rai me l’ha giàin passato. Sinora non ho accettato perché non me la sento di affrontare uno spettacolo così imponente. Ma sicuramente non sarei in grado di affrontare la direzione artistica, perché io ho i miei preferiti, sono condizionabile, non sono capace di fare una selezione come si deve. Per il 2022 ...

