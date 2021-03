ITA, Giorgetti: in corso una profonda revisione del piano industriale (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha detto che è in corso una profonda revisione del piano industriale approvato dal CdA di Ita, la newco di Alitalia, alla luce delle negoziazioni con la Commissaria europea Margrethe Vestager. L’Unione europea per dare il via libera alla costituzione della nuova società ha chiesto all’Italia che questa sia in discontinuità con l’attuale compagnia aerea. “Parola d’ordine è discontinuità, orientamento al mercato e sostenibilità economica”. ha infatti dichiarato Giorgetti in audizione alla commissione Trasporti della Camera. “In particolare – ha precisato – il piano recepisce una graduale crescita di strutture operative, staff, rotte, flotta. Focalizzazione su due centri, Fiumicino ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarloha detto che è inunadelapprovato dal CdA di Ita, la newco di Alitalia, alla luce delle negoziazioni con la Commissaria europea Margrethe Vestager. L’Unione europea per dare il via libera alla costituzione della nuova società ha chiesto all’Italia che questa sia in discontinuità con l’attuale compagnia aerea. “Parola d’ordine è discontinuità, orientamento al mercato e sostenibilità economica”. ha infatti dichiaratoin audizione alla commissione Trasporti della Camera. “In particolare – ha precisato – ilrecepisce una graduale crescita di strutture operative, staff, rotte, flotta. Focalizzazione su due centri, Fiumicino ...

