House of Gucci: Jared Leto irriconoscibile sul set (Di mercoledì 17 marzo 2021) Jared Leto immortalato sul set di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott basato sul delitto Gucci avvenuto nel 1995. L’attore premio Oscar vestirà i panni di Paolo Gucci, cugino del noto stilista Alla lunga lista del cast di House of Gucci si aggiunge il nome di Jared Leto. Dopo l’avvistamento per le vie di Roma di Lady Gaga nelle vesti di alta moda di Patrizia Reggiani, l’attore premio Oscar Jared Leto è stato difatti immortalato sul set del nuovo film diretto da Ridley Scott House of Gucci. Completamente irriconoscibile e trasformato, l’attore avrà l’arduo compito di vestire i panni di Paolo Gucci cugino ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021)immortalato sul set diof, il nuovo film di Ridley Scott basato sul delittoavvenuto nel 1995. L’attore premio Oscar vestirà i panni di Paolo, cugino del noto stilista Alla lunga lista del cast diofsi aggiunge il nome di. Dopo l’avvistamento per le vie di Roma di Lady Gaga nelle vesti di alta moda di Patrizia Reggiani, l’attore premio Oscarè stato difatti immortalato sul set del nuovo film diretto da Ridley Scottof. Completamentee trasformato, l’attore avrà l’arduo compito di vestire i panni di Paolocugino ...

