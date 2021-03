Gothic Remake festeggia il 20° anno del gioco originale con le prime immagini ufficiali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il gioco di ruolo cult Gothic ha compiuto 20 anni: per festeggiare l'anniversario, il publisher THQ Nordic ha deciso non solo di aprire la pagina Steam del gioco, ma di fornire ai fan un primo sguardo al Remake in sviluppo. Gli sviluppatori hanno condiviso cinque nuovi screenshot di Gothic Remake, in cui vengono mostrati alcuni luoghi come foreste e montagne rocciose, così come due personaggi accanto al fuoco di notte. La descrizione di Gothic Remake include anche un elenco di requisiti minimi di sistema, ma nessuna CPU o scheda video sono ancora specificate. Secondo le prime informazioni, il gioco richiederà almeno 30 GB di spazio libero e 8 GB di memoria. Per celebrare ulteriormente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildi ruolo cultha compiuto 20 anni: perre l'anniversario, il publisher THQ Nordic ha deciso non solo di aprire la pagina Steam del, ma di fornire ai fan un primo sguardo alin sviluppo. Gli sviluppatori hcondiviso cinque nuovi screenshot di, in cui vengono mostrati alcuni luoghi come foreste e montagne rocciose, così come due personaggi accanto al fuoco di notte. La descrizione diinclude anche un elenco di requisiti minimi di sistema, ma nessuna CPU o scheda video sono ancora specificate. Secondo leinformazioni, ilrichiederà almeno 30 GB di spazio libero e 8 GB di memoria. Per celebrare ulteriormente ...

Stoupwhiff : A poco più di un anno di distanza dalla demo giocabile, THQ Nordic prosegue il suo percorso nel Remake di Gothic co… - Multiplayerit : Gothic Remake, nuove immagini e pagina Steam per celebrare il ventesimo anniversario - GamingToday4 : Gothic Remake, nuove immagini e pagina Steam per celebrare il ventesimo anniversario - infoitscienza : Gothic : il remake del gioco è in sviluppo presso Alkimia Entertainment - infoitscienza : Il remake di Gothic sarà sviluppato dal nuovo studio Alkimia Interactive -

Ultime Notizie dalla rete : Gothic Remake Gothic : il remake del gioco è in sviluppo presso Alkimia Entertainment I l remake di Gothic è in sviluppo presso Alkimia Entertainment, il team di sviluppo creato da THQ Nordic per la produzione di titoli gdr Alkimia Entertainment sarà lo sviluppatore del remake di Gothic . ...

Sarà Alkimia Interactive a sviluppare il remake di Gothic Sarà proprio il neonato sviluppatore ad occuparsi dell'atteso remake di Gothic , ufficialmente confermato da THQ Nordic dopo la demo giocabile del 2019 . Per chi non lo sapesse, è in arrivo un remake ...

Gothic Remake, nuove immagini e pagina Steam per celebrare il ventesimo anniversario Multiplayer.it Gothic Remake: THQ Nordic si avvicina al debutto L'editor THQ Nordic prepara il reveal di Gothic Remake con alcuni nuovi screenshot pubblicati su Steam, che seguono il demo di un anno fa.

Gothic Remake: un nuovo artwork per il ventesimo anniversario Alkimia Interactive e THQ Nordic festeggiano il ventesimo compleanno di Gothic con un nuovo artwork del remake.

