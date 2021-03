Gli 82 anni del Trap, uno dei volti più vincenti del calcio italiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovanni Trapattoni, uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, compie oggi 82 anni. Da giocatore vestì solo le maglie di Milan e Varese, oltre a quella della Nazionale italiana, ovviamente, mentre da allenatore ha girato e vinto in tutta Europa. Dopo gli inizi col Milan, il Trap visse dieci anni di successi alla Juventus negli anni ’80, nell’era di Platini e del blocco Juve campione del Mondo 1982. Poi nel 1987 passò all’Inter, dove vinse lo scudetto dei record e poi di nuovo alla Juventus, questa volta senza sussulti. Nel ’94-’95 ecco la prima esperienza all’estero alla guida del Bayern Monaco, squadra che allenò fino al ’98 e anche qui vinse una Bundesliga, e rimase nell’immaginario di tutti quella sua conferenza stampa “Strunz”. Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovattoni, uno dei tecnici piùdella storia del, compie oggi 82. Da giocatore vestì solo le maglie di Milan e Varese, oltre a quella della Nazionale italiana, ovviamente, mentre da allenatore ha girato e vinto in tutta Europa. Dopo gli inizi col Milan, ilvisse diecidi successi alla Juventus negli’80, nell’era di Platini e del blocco Juve campione del Mondo 1982. Poi nel 1987 passò all’Inter, dove vinse lo scudetto dei record e poi di nuovo alla Juventus, questa volta senza sussulti. Nel ’94-’95 ecco la prima esperienza all’estero alla guida del Bayern Monaco, squadra che allenò fino al ’98 e anche qui vinse una Bundesliga, e rimase nell’immaginario di tutti quella sua conferenza stampa “Strunz”. Nel ...

