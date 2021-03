Gf Vip di Francia: riti voodoo, bambola e spilloni per vincere. E il web “impallina” Giulia Salemi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Gf Vip di Francia nella bufera. Irrompono i riti voodoo con tanto di bambole e spilloni per fare una fattura ai concorrenti rivali. Nel Paese di Cartesio e delle idee chiare e distinte, nel reality orami storico Les Marseillais (dieci stagioni, quasi un milione di fedeli spettatori ogni sera sul canale W9) irrompe la magia nera. La realtà ha superato la fantasia. Carla Moreau ha pagato centinaia di migliaia di euro a una fattucchiera per liberarsi dei rivali grazie al malocchio e altre iettature ad hoc. Le prove rivelate via snapchat da un collega influencer, sembrano schiaccianti, leggiamo sul Messaggero: “riti vudu con tanto di bambola, spilli e addirittura chiodi, formule di rito del malocchio, sortilegi di ogni tipo che non risparmiano nemmeno i figli dei malcapitati”. Al Gf ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Gf Vip dinella bufera. Irrompono icon tanto di bambole eper fare una fattura ai concorrenti rivali. Nel Paese di Cartesio e delle idee chiare e distinte, nel reality orami storico Les Marseillais (dieci stagioni, quasi un milione di fedeli spettatori ogni sera sul canale W9) irrompe la magia nera. La realtà ha superato la fantasia. Carla Moreau ha pagato centinaia di migliaia di euro a una fattucchiera per liberarsi dei rivali grazie al malocchio e altre iettature ad hoc. Le prove rivelate via snapchat da un collega influencer, sembrano schiaccianti, leggiamo sul Messaggero: “vudu con tanto di, spilli e addirittura chiodi, formule di rito del malocchio, sortilegi di ogni tipo che non risparmiano nemmeno i figli dei malcapitati”. Al Gf ...

