Dramma in Florida | aereo precipita e si schianta contro automobile | tre morti | tra cui un bambino

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ine si. Sono in corso le indagini della Federal Aviation Administration sultico incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Pembroke Pines, in, negli Usa: è qui, poco distante dall’aeroporto, che unmonomotore si èto al suolo impattandoun’auto che procedeva lungo la strada.tico il bilancio delle vittime: tretra i quali anche un. Uno schianto violentissimo quello avvenuto nel pomeriggio di ieri nel piccolo comune di Pembroke Pines, in, negli Usa, dove unmonomotore si è ...

Sono in corso le indagini della Federal Aviation Administration sul drammatico incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Pembroke Pines, in Florida, ...