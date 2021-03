DayDreamer non va in onda oggi, 17 marzo: Mediaset conferma doppia puntata dell’Isola dei famosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) DayDreamer non va in onda oggi, 17 marzo, e lo stesso succederà anche la prossima settimana. Al momento sembra che Mediaset non abbia bisogno di sfruttare Can e Sanem in prima serata e la puntata andata in onda contro Sanremo 2021 è destinata a rimanere una pietra miliare nella programmazione di Canale5. I piani alti del Biscione hanno confermato la messa in onda di Amici al sabato, della nuova fiction di Sabrina Ferilli a partire dal 24 marzo e una doppia puntata con L’Isola dei famosi 2021, in questo quadro non c’è posto per DayDreamer che non va in onda oggi, 17 marzo, proprio come ha fatto la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)non va in, 17, e lo stesso succederà anche la prossima settimana. Al momento sembra chenon abbia bisogno di sfruttare Can e Sanem in prima serata e laandata incontro Sanremo 2021 è destinata a rimanere una pietra miliare nella programmazione di Canale5. I piani alti del Biscione hannoto la messa indi Amici al sabato, della nuova fiction di Sabrina Ferilli a partire dal 24e unacon L’Isola dei2021, in questo quadro non c’è posto perche non va in, 17, proprio come ha fatto la ...

Advertising

Muhilaa1 : RT @19ElenaMaria78: #DayDreamer non servono parole - Sole63951735 : RT @gdi213: La verità è che non li supererò mai, è inutile fare il clown #DayDreamer - Silvia284ever : RT @TafuniMina: #DayDreamer #ErkenciKus ?? Sono meravigliosi... una coppia stupenda ?????? Non riesco ad immaginare una fine migliore per l… - Silvia284ever : RT @cchiaraxdreams: ho il cuore debole, non ce la faccio #DayDreamer - EmDiPi_70 : #daydreamer Presto vedremo questa?? Ma non vedremo mai queste???? -