Covid: Schnabel (Bce), 'forte rimbalzo in II semestre, pil a +4% in 2021 in area euro' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parigi, 17 mar. (Adnkronos) - "La ripresa dipende ampiamente dalla velocità delle campagne di vaccinazioni. Sono partite lentamente ma si accelerano nella maggior parte degli Stati membri" dell'area dell'euro. "La ripresa sarà favorita dal nuovo piano di sostegno Usa i cui effetti non sono stati integrati nelle nostre previsioni. Anticipiamo anche nuove misure di sostegno in europa che amplieranno gli effetti della nostra politica monetaria. Tutto questo ci fa sperare in un forte rimbalzo dell'attività economica nel secondo semestre un volta che saranno levate le restrizioni sanitarie. Secondo le nostre stime la crescita della zona euro dovrebbe essere del 4% quest'anno". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Les Echos', è Isabel Schnabel, membro del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parigi, 17 mar. (Adnkronos) - "La ripresa dipende ampiamente dalla velocità delle campagne di vaccinazioni. Sono partite lentamente ma si accelerano nella maggior parte degli Stati membri" dell'dell'. "La ripresa sarà favorita dal nuovo piano di sostegno Usa i cui effetti non sono stati integrati nelle nostre previsioni. Anticipiamo anche nuove misure di sostegno inpa che amplieranno gli effetti della nostra politica monetaria. Tutto questo ci fa sperare in undell'attività economica nel secondoun volta che saranno levate le restrizioni sanitarie. Secondo le nostre stime la crescita della zonadovrebbe essere del 4% quest'anno". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Les Echos', è Isabel, membro del ...

