Covid, italiani più poveri. Ceto medio crolla al 27% (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Dal quasi 40% del pre-pandemia il Ceto medio italiano è oggi crollato al 27% mentre nel Paese la tensione sociale è salita al 73%. Al momento i due sentimenti dominanti in Italia sono la paura (28%) e l'attesa (33%) seguiti da altre pulsioni negative come delusione (24%), tristezza (22%) e rabbia (13%). Serenità, dinamismo e passione animano, ciascuna, solo il 5% dell'opinione pubblica. Il sistema di welfare è sorretto dalle donne (61% contro il 21%) anche se il loro ruolo non è riconosciuto. Questo lo scenario tracciato dal Rapporto Ipsos-Flair 2021 realizzato su su un campione di 1000 persone rappresentativo della popolazione italiana per ogni quesito e volto a decodificare i mutamenti in corso attraverso i valori, i comportamenti, le trasformazioni dei singoli individui e della società italiana nel suo complesso.

