CorSport | Manolas e Lozano pronti al rientro contro la Roma

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 marzo 2021)la, domenica prossima, Gattuso potrà contare sul ritorno nel gruppo di. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ci vorrà invece più tempo per il recupero di Petagna e Rrhamani. “Ora Gattuso potrà verosimilmente contare anche sui rientri di(com’è mancato…), già in vista dell’Olimpico, mentre dovrà attendere per Rrahmani e Petagna, il cui recupero potrà completarsi con la complicità della sosta imminente”. Siachesono dunque quasial ritorno. “Difficile che si possa ipotizzare per entrambi un impiego full-time già dalla prossima: mai comunque dire mai, anche perché i due non si sono fermati, con gli allenamenti, proprio per rifinire la condizione”. L'articolo ...