Borse 17 marzo, Milano in positivo. La Fed lascia i tassi invariati fino al 2023

Milano – Borse 17 marzo. Una giornata contrastata per i mercati. I listini europei hanno chiuso in attesa del nuovo report della Fed arrivato in serata. La Federal Reserve americana ha confermato i tassi fino al 2023, ma soprattutto ha rivisto in lieve rialzo il Pil degli Stati Uniti. Nel 2021 ci sarà una crescita del 6,5% rispetto al 4,5% ipotizzato nel mese di dicembre. Un dato che sembra confermare una crescita dell'economia americana nelle prossime settimane.

Borse 17 marzo, Piazza Affari in positivo

Una giornata per i mercati europei contrastata. Bene Francoforte ...

