Bambino di 4 giorni bruciato senza un motivo: madre piantonata dai Carabinieri in ospedale, a Napoli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati tratti in arresto per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore i genitori del neonato gravemente ustionato. L’atroce dubbio serpeggiava fin da quando era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pediatrico “Santobono-Pausilypon” un neonato, nato appena quatto giorni fa in un’abitazione di Portici, grosso centro della cintura metropolitana di Napoli, con gravissime ustioni e lesioni da parto non medicate: sono stati arrestati, infatti, i genitori, un 46enne e una 36enne, entrambi pregiudicati, del piccolo per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore. Successivamente i militari dell’Arma della Stazione di Portici e della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno tradotto nel Carcere di Poggioreale l’uomo, Concetto Bocchetti. LEGGI ANCHE –> Bimba uccisa dopo il ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati tratti in arresto per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore i genitori del neonato gravemente ustionato. L’atroce dubbio serpeggiava fin da quando era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Pediatrico “Santobono-Pausilypon” un neonato, nato appena quattofa in un’abitazione di Portici, grosso centro della cintura metropolitana di, con gravissime ustioni e lesioni da parto non medicate: sono stati arrestati, infatti, i genitori, un 46enne e una 36enne, entrambi pregiudicati, del piccolo per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore. Successivamente i militari dell’Arma della Stazione di Portici e della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno tradotto nel Carcere di Poggioreale l’uomo, Concetto Bocchetti. LEGGI ANCHE –> Bimba uccisa dopo il ...

Advertising

SkyTG24 : Torino, bimbo riceve un cuore dopo aver vissuto 525 giorni con un organo artificiale - HuffPostItalia : Vive 525 giorni con cuore artificiale: riuscito trapianto da record su un bambino a Torino - alwaysmakewaves : Un bambino di 4 GIORNI è in ospedale perché 'i genitori' l'hanno ustionato. Una coppia di mostri ai quali erano già… - simcopter : RT @ultimenotizie: Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato a un cuore artificiale un bambino di sette anni operato con… - FraSem72 : RT @Agenzia_Ansa: Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato a un cuore artificiale un bambino di sette anni operato con… -