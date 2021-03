Alitalia deve volare da sola Così Giorgetti si sintonizza con l’Ue

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Per quanto cherosene si possa mettere nei motori di, se il peso della compagnia sarà eccessivo il decollo potrebbe anche avvenire. Ma non è detto che si possa arrivare a destinazione. Mentre Europa e l’Italia lavorano all’ennesima resurrezione di, nazionalizzata al 100% con 3 miliardi e con un piano industriale che prevede il passaggio diretto delle attività di volo alla Newco Ita (solo 45 aerei), da ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, arrivano delle precisazioni. Forse dovute. Bruxelles sembra essere in sintonia con Roma. Ieri l’incontro a quattro tra lo stessoe i ministri dell’Economia (azionista di), Daniele Franco e dei Trasporti, Enrico Giovannini insieme al commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager, che ha sancito una non scontata ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia deve

Il piano della newco diavere il parere del Parlamento. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato, tema fondamentale è discontinuità, la newco nonessere parente con. ...Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in commissione Trasporti della Camera, in merito ad. "Lo Stato farà la sua parte ma la compagniapoi essere in grado di ..."La commissaria Vestager mi ha garantito che i ristori" per Alitalia "saranno dati per un importo pari a 55 milioni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giorgetti, spiegando che "l'obie ...17 marzo 2021 a. a. a. ROMA (ITALPRESS) – “Le parole d’ordine sono discontinuità, orientamento al mercato e sostenibilità economica. Tutto ciò significa che per volare Ita non può essere troppo pesant ...