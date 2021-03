Vaccino AstraZeneca, Rezza: “Numero episodi avversi inferiore ad atteso” (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Il numero osservato di episodi avversi di quel tipo, cioè di fenomeni tromboembolici, sembra essere addirittura inferiore all’atteso“. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenend a ‘Sette Storie‘ in onda su Rai1. “Purtroppo ci sono stati degli episodi- ha proseguito Rezza- che in qualche modo hanno scosso l’opinione pubblica e evidentemente alcuni Paesi europei, come la Germania, hanno voluto ‘vedere bene’ sospendendo temporaneamente l’utilizzo di questo vaccino”. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Il numero osservato di episodi avversi di quel tipo, cioè di fenomeni tromboembolici, sembra essere addirittura inferiore all’atteso“. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenend a ‘Sette Storie‘ in onda su Rai1. “Purtroppo ci sono stati degli episodi- ha proseguito Rezza- che in qualche modo hanno scosso l’opinione pubblica e evidentemente alcuni Paesi europei, come la Germania, hanno voluto ‘vedere bene’ sospendendo temporaneamente l’utilizzo di questo vaccino”.

Advertising

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - mauroberruto : Ho fatto il vaccino #AstraZeneca, lotto ABV5811. Sì, proprio quello lì. - danffi : RT @GiovaQuez: Anche Cipro sospende la somministrazione del vaccino #AstraZeneca in attesa della revisione di Ema. A Cipro non sono stati c… - SimoneFissolo : Giorni di approvazione del #vaccino, di sua sospensione, di sua riapprovazione, di sua risospensione. Mi è venuta i… -