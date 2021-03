Tutte le falle di AstraZeneca, tra dati pasticciati, ritardi e vertici irreperibili (Di martedì 16 marzo 2021) Intorno al caso AstraZeneca si sta dicendo di tutto. Nuovi dettagli emergono di ora in ora e fare chiarezza appare sempre più complicato. Mentre si attende il verdetto dell’Ema sull’autorizzazione a procedere con la somministrazioni delle dosi di vaccino anglo-svedese, Anais Ginori su La Repubblica prova a mettere un po’ d’ordine e racconta le zone d’ombra di AstraZeneca, dalla sua approvazione fino alla sospensione. “Il 29 gennaio, quando l’Ema ha approvato AstraZeneca, sembrava finalmente che la campagna di vaccinazione di massa potesse decollare in Europa. E invece a decollare sono state le polemiche e i sospetti. Prima dell’allerta sui possibili effetti collaterali delle ultime ore, era già in corso la battaglia tra l’Ue e il laboratorio anglo-svedese che commercializza il siero brevettato dall’università di Oxford”.



