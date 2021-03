Tommaso Zorzi | “Sto realizzando i miei sogni” | la reazione a caldo dopo l’Isola dei Famosi

Leggi su altranotizia

(Di martedì 16 marzo 2021), l’incredibilela prima puntata deldei: “Sto”.. Fonte: InstagramHa debuttato ieri sera su Canale 5 la nuova edizione deldeicondotta da Ilary Blasi. Tra gli opinionisti in studio la mitica Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip. In collegamento da casa, invece, la terza opinionista di quest’Isola, Elettra Lamborghini. La puntata si è conclusa con un ottimo risultato in termini di ascolti con grande soddisfazione della padrona di casa, ma anche di, il quale subito ...