Targa di marmo a Posillipo e altarino al Pendino in morte di due pregiudicati | il Comune li fa rimuovere

(Di martedì 16 marzo 2021) A Napoli prosegue l’attività di rimozione di murales e altarini dedicati a persone legate alla criminalità. Nel capoluogo campano, l’amministrazione comunale, assistita dalle forze dell’ordine, ha provveduto alla rimozione di due manufatti abusivi: unadirealizzata su un muro di proprietà comunale in via del Marzano, nel quartiere di, dedicata a Giuseppe Grieco, pregiudicato ucciso in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine, e uninstallato in piazzetta Salvatore Trinchese, area di interesse archeologico nel quartiere, dedicato al pregiudicato Raffaele Ivone. “Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 ...