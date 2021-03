Sorpresi a giocare a carte in un circolo senza mascherina: multa e chiusura dell’attività (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In sette giocavano a carte in un circolo senza mascherina: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Napoli. I sette, di età compresa tra i 50 e i 65 anni, sono stati Sorpresi dai militari della della Compagnia Napoli Centro, ieri pomeriggio, in un circolo privato in via Mancinelli del quartiere Avvocata. Al presidente del circolo, anche lui sanzionato al pari dei presenti, i carabinieri hanno intimato la chiusura provvisoria per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In sette giocavano ain un: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Napoli. I sette, di età compresa tra i 50 e i 65 anni, sono statidai militari della della Compagnia Napoli Centro, ieri pomeriggio, in unprivato in via Mancinelli del quartiere Avvocata. Al presidente del, anche lui sanzionato al pari dei presenti, i carabinieri hanno intimato laprovvisoria per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi giocare Sorpresi a giocare a carte, bere e mangiare: circolo chiuso e 12 multe PESCARA. Si riuniscono in dodici in un circolo ricreativo di Pescara per giocare a carte, bere e mangiare in compagnia. Una domenica pomeriggio, insomma, trascorsa come se non ci fosse alcun divieto. Ma il gruppo è stato scoperto durante un controllo della Finanza: l'...

Montelupo Fiorentino: ragazzi sorpresi durante una partita di calcetto, multati Continuano gli episodi che infrangono le regole anti - covid: a Montelupo Fiorentino sono stati sanzionati otto ragazzi sorpresi a giocare una partita di calcetto. Il sindaco Paolo Masetti ha commentato l'accaduto mettendosi, in parte, nei panni dei genitori dei ragazzi multati: "Anche io non farei i salti di gioia se ...

Coronavirus a Crotone, sorpresi a giocare a calcetto. Multa di 400 euro a 10 persone Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Sorpresi a giocare a carte senza mascherina in un circolo privato: nei guai 7 persone NAPOLI – Nel quartiere Avvocata, ieri sera verso le 18, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno sanzionato per la viola ...

Napoli, giocano a carte dentro un circolo privato all'Avvocata: multate 7 persone Sette persone, tutte tra i 50 e i 65 anni, sono state sorprese ieri sera dai Carabinieri in un circolo privato in via Mancinelli, nel quartiere Avvocata a Napoli, mentre giocavano a carte.

