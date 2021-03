Sonia Bruganelli avverte i follower su Instagram: “Può succedere di tutto” (Di martedì 16 marzo 2021) Sonia Bruganelli ha scritto un messaggio ai follower su Instagram: la moglie di Paolo Bonolis ha voluto fare una confessione dal web La moglie di Paolo Bonolis ha postato una foto sul suo profilo Instagram con una confessione che ha lasciato senza parole. Spesso l’imprenditrice romana è stata al centro delle attenzioni sui social. Ricevendo anche tantissime critiche da parte di chi non apprezza la sua eccessiva esposizione al pubblico. Una delle accuse maggiori che i follower muovono alla signora Bonolis resta quella di voler per forza ostentare la sua ricchezza. In un modo che qualcuno ha definito anche di cattivo gusto. Insomma, come per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, anche lei è stata presa di mira spesso in passato anche con delle ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021)ha scritto un messaggio aisu: la moglie di Paolo Bonolis ha voluto fare una confessione dal web La moglie di Paolo Bonolis ha postato una foto sul suo profilocon una confessione che ha lasciato senza parole. Spesso l’imprenditrice romana è stata al centro delle attenzioni sui social. Ricevendo anche tantissime critiche da parte di chi non apprezza la sua eccessiva esposizione al pubblico. Una delle accuse maggiori che imuovono alla signora Bonolis resta quella di voler per forza ostentare la sua ricchezza. In un modo che qualcuno ha definito anche di cattivo gusto. Insomma, come per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, anche lei è stata presa di mira spesso in passato anche con delle ...

Advertising

gaetano_barbati : Mai vista una bionda naturale con un culo per canoni estetici oggettivi (altezza, rotondità e volume) perfetto come… - CIAfra73 : Sonia Bruganelli esordisce su #TimVision e intanto parla anche di Bonolis: le sue parole - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: SONIA BRUGANELLI: IL DEBUTTO IN TV,LE ACCUSE DI TURISMO VACCINALE E SANREMO... - _DAGOSPIA_ : SONIA BRUGANELLI: IL DEBUTTO IN TV,LE ACCUSE DI TURISMO VACCINALE E SANREMO... - stefano_6000 : RT @TIM_vision: Un coinvolgente faccia a faccia con il mondo dei libri: Sonia Bruganelli incontra gli autori per conoscere l’ispirazione ch… -