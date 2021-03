Serie B, colpaccio del Lecce a Venezia (3-2). Finisce 1-1 tra Cosenza e Vicenza (Di martedì 16 marzo 2021) Si sono concluse le due gare delle 17.00 della 27a giornata di Serie B. Nel big match del “Penzo” di Venezia, importantissimo blitz del Lecce di Corini che vince 3-2 e si porta al secondo posto momentaneo. Salentini in vantaggio con Pettinari all’11’, pareggio del Venezia al 43? con un’autorete di Lucioni. Al 50? nuovo vantaggio pugliese con Coda, ma il Venezia ristabiliva la parità con Maleh al 57? che segnava il 2-2. A dare i 3 punti al Lecce, un rigore di Coda al 71?. Lecce che sale a 49 punti, al secondo posto, in attesa di Monza e Salernitana. Il Venezia vede allontanarsi i sogni promozione diretta, rimanendo comunque a 46 punti. Nell’altra gara, sfida salvezza senza vincitori tra Cosenza e Vicenza. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Si sono concluse le due gare delle 17.00 della 27a giornata diB. Nel big match del “Penzo” di, importantissimo blitz deldi Corini che vince 3-2 e si porta al secondo posto momentaneo. Salentini in vantaggio con Pettinari all’11’, pareggio delal 43? con un’autorete di Lucioni. Al 50? nuovo vantaggio pugliese con Coda, ma ilristabiliva la parità con Maleh al 57? che segnava il 2-2. A dare i 3 punti al, un rigore di Coda al 71?.che sale a 49 punti, al secondo posto, in attesa di Monza e Salernitana. Ilvede allontanarsi i sogni promozione diretta, rimanendo comunque a 46 punti. Nell’altra gara, sfida salvezza senza vincitori tra. ...

Advertising

TUTTOB1 : Serie B, terminate le gare delle ore 17: pari al 'San Vito-Marulla', colpaccio esterno del Lecce - saimon83ful : @AppTcf Magari speriamo... Miglior terzino destro della serie a femminile che può fare anche il difensore centrale... Sarebbe un colpaccio - LaCnews24 : Serie B, la Reggina sogna il colpaccio in trasferta a Brescia #calabrianotizie #newscalabria - Marathonbet_IT : Alle 21 di scena l'anticipo di #SerieB tra #Pisa e #SPAL. Marino conta tante assenze: il colpaccio è ancora possibi… - gazzettamantova : Staff in crisi, serve un colpaccio per risorgere Basket serie A2. A Tortona l’occasione per centrare un miracolo. S… -