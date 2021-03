Roma, Dzeko in campo contro il Napoli: il piano di Fonseca (Di martedì 16 marzo 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca prepara una staffetta in attacco fra Borja Mayoral ed Edin Dzeko in vista dei prossimi impegni dei giallorossi Il tecnico della Roma Paulo Fonseca prepara una staffetta in attacco fra Borja Mayoral ed Edin Dzeko in vista dei prossimi impegni dei giallorossi. Secondo Corriere dello Sport, il centravanti spagnolo dovrebbe giocare in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk giovedì sera mentre domenica contro il Napoli dovrebbe esserci il ritorno in campo di Dzeko. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Il tecnico dellaPauloprepara una staffetta in attacco fra Borja Mayoral ed Edinin vista dei prossimi impegni dei giallorossi Il tecnico dellaPauloprepara una staffetta in attacco fra Borja Mayoral ed Edinin vista dei prossimi impegni dei giallorossi. Secondo Corriere dello Sport, il centravanti spagnolo dovrebbe giocare in Europa Leaguelo Shakhtar Donetsk giovedì sera mentre domenicaildovrebbe esserci il ritorno indi. Leggi su Calcionews24.com

Dzeko - Mayoral bomber scomparsi: 50 giorni senza gol in campionato Nella Roma di Fonseca c'è un dato desolante che riguarda il reparto offensivo. Dei 51 gol realizzati dai giallorossi fino a questo momento in Serie A soltanto 13 sono arrivati da Dzeko (7) e Mayoral (...

