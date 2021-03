Rifiuti Roma, corruzione e concussione per Malagrotta 2: ai domiciliari l’imprenditore Lozza e la dirigente regionale Flaminia Tosini (Di martedì 16 marzo 2021) corruzione e concussione nell’assegnazione dell’area per la realizzazione di Malagrotta 2, la futura maxi-discarica di Roma. Queste, a quanto si apprende, le accuse nei confronti del nuovo “re della monnezza” Romana, Valter Lozza, agli arresti domiciliari dopo il blitz di questa mattina dei carabinieri. Con lui anche Flaminia Tosini, a capo della Direzione Rifiuti della Regione Lazio, la donna cui spettano le decisioni tecniche per la realizzazione dei siti di smaltimento dei Rifiuti sul territorio regionale. Gli esposti nascono dopo un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano, risalente a gennaio 2020, all’indomani dall’individuazione, da parte di Roma Capitale, del nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)nell’assegnazione dell’area per la realizzazione di2, la futura maxi-discarica di. Queste, a quanto si apprende, le accuse nei confronti del nuovo “re della monnezza”na, Valter, agli arrestidopo il blitz di questa mattina dei carabinieri. Con lui anche, a capo della Direzionedella Regione Lazio, la donna cui spettano le decisioni tecniche per la realizzazione dei siti di smaltimento deisul territorio. Gli esposti nascono dopo un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano, risalente a gennaio 2020, all’indomani dall’individuazione, da parte diCapitale, del nuovo ...

Advertising

virginiaraggi : Una strada nella periferia est di Roma, via Collatina, si allagava spesso. Volete sapere quale era la causa? Un can… - sologiuma : RT @Patty66509580: Rifiuti Roma, corruzione e concussione per Malagrotta 2: ai domiciliari l’imprenditore Lozza e la dirigente regionale To… - JolietJackBlues : Ora continuate a parlare male di @virginiaraggi brutti infami luridi zozzi prezzolati e lobbisti! p.s. indovinate… - VinzBis : Rifiuti Roma, corruzione e concussione per Malagrotta 2: ai domiciliari l’imprenditore Lozza e la dirigente regiona… - Patty66509580 : Rifiuti Roma, corruzione e concussione per Malagrotta 2: ai domiciliari l’imprenditore Lozza e la dirigente regiona… -