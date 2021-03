Real Madrid, Modric: «Atalanta squadra fisica. Siamo soddisfatti» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’Atalanta. «È stata una partita molto difficile, contro una squadra molto fisica. Abbiamo fatto bene, fin dall’inizio della partita. Sono molto contento di arrivare ai quarti di finale dopo due anni. L’uno a zero? La mia prima scelta era tirare, ma ho visto che Benzema era lì e ha segnato un bel gol»· Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luka, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’: le sue dichiarazioni Luka, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’. «È stata una partita molto difficile, contro unamolto. Abbiamo fatto bene, fin dall’inizio della partita. Sono molto contento di arrivare ai quarti di finale dopo due anni. L’uno a zero? La mia prima scelta era tirare, ma ho visto che Benzema era lì e ha segnato un bel gol»· Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - leleadani : Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria #RealMadridAtalanta - marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - paolo48042688 : @Riccard64053720 @leleadani Non esageriamo, non sarà certo il migliore della storia ma è una squadra che comunque p… - TuttoMercatoWeb : VIDEO - Real Madrid-Atalanta 3-1, Zidane elimina Gasperini: gol e highlights della sfida -