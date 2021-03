Rastelli nuovo allenatore della Spal | nostra esclusiva in porto E’ ufficiale

(Di martedì 16 marzo 2021) Ora è, Massimoè il. Unain, quando due settimane fa avevamo datocome unico nome per la panchina ferrarese. Ieri sera avevamo annunciato il suo arrivo oggi a Ferrara. Questo il comunicato: S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabileprima squadra biancazzurra a Massimo. Ilbiancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Lo staff tecnico sarà composto dal viceDario Rossi, dal preparatore atletico ...

Ultime Notizie dalla rete

