Pietro Delle Piane spiega perché ha detto che a Temptation Island recitava un ruolo: "Non creiamo polemiche" (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) Nella puntata di ieri di Live non è la D'Urso, Pietro Delle Piane si è lasciato scappare una frase alquanto grave su Temptation Island. Il fidanzato di Antonella Elia ha detto di aver recitato un ruolo nel reality show ideato da Maria De Filippi. Subito dopo aver pronunciato questa frase, sul web è scoppiato il caos per diverse motivazioni. Considerando l'impatto mediatico che ha avuto tale espressione, il diretto interessato ha deciso subito di chiarire la questione onde evitare di fomentare altre polemiche. La frase clamorosa su Temptation Island Pietro Delle Piane ha asserito di aver recitato a Temptation Island. Il pubblico di Live ...

