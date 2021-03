Pallamano, Qualificazioni Mondiali femminili 2021: programma, orari e tv (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo le fatiche della Selezione maschile, la Nazionale italiana di Pallamano femminile è pronta a tornare in campo, e lo farà questo fine settimana Maria Enzersdorf, in Austria, nel girone di pre-qualificazione ai Mondiali di Spagna 2021, in programma alla fine di quest’anno. Il gruppo 4 si aprirà venerdì 19, con il confronto tra le padrone di casa dell’Austria ed il Kosovo, mentre le azzurre inizieranno il proprio cammino sabato 20, alle ore 18, confrontandosi proprio con le ospiti, per poi chiudere domenica 21 marzo alle ore 16.30 contro le padrone di casa. Tutti i match della Nazionale saranno trasmessi in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Arena, numero 204 della piattaforma, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Inoltre, non mancherà la diretta in chiaro sulla pagina Facebook della Federazione Italiana ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo le fatiche della Selezione maschile, la Nazionale italiana difemminile è pronta a tornare in campo, e lo farà questo fine settimana Maria Enzersdorf, in Austria, nel girone di pre-qualificazione aidi Spagna, inalla fine di quest’anno. Il gruppo 4 si aprirà venerdì 19, con il confronto tra le padrone di casa dell’Austria ed il Kosovo, mentre le azzurre inizieranno il proprio cammino sabato 20, alle ore 18, confrontandosi proprio con le ospiti, per poi chiudere domenica 21 marzo alle ore 16.30 contro le padrone di casa. Tutti i match della Nazionale saranno trasmessi in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Arena, numero 204 della piattaforma, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Inoltre, non mancherà la diretta in chiaro sulla pagina Facebook della Federazione Italiana ...

Advertising

Converted84 : @MassimoFaggioli Dopo le qualificazioni olimpiche di pallamano tenutesi in Francia in questi giorni, con la Francia… - sportface2016 : Pallamano, raduno a Mezzacorona in vista delle qualificazioni ai Mondiali femminili 2021 - sportface2016 : #Pallamano | Qualificazioni #Europei 2022, l'#Italia perde 37-32 in casa della #Bielorussia: la cronaca del match - sportface2016 : #Pallamano, #BielorussiaItalia oggi in tv: tutte le informazioni per seguire il match - sportli26181512 : Pallamano, Euro 2022: l'Italia in Bielorussia in cerca della qualificazione: L’Italia scende in campo oggi pomerigg… -