Novecento su Rai Movie stasera martedì 16 marzo come omaggio a Bernardo Bertolucci

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 16 marzo 2021)su Rai16nel giorno della nascita diL’della Rai porta su Rai16trasmesso in un unico atto da 330 minuti. Il film che racconta l’Italia di inizio ‘900 attraverso l’amicizia di due uomini, venne presentato fuori concorso a Cannes ed è considerato tra i 100 film italiani da salvare. Negli USA il film proiettato in un unico atto da 4 ore non venne particolarmente apprezzato per la sua connotazione ideologica. In Italia diviso in due atti venne visto da 10,359,326 milioni di persone.– ...