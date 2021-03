Mafia | l' autodifesa di Lombardo | ' ristabilire la verità | ho sempre combattuto i boss' Adnkronos 2

(Di martedì 16 marzo 2021) () - Lo scorso due febbraio, al termine della lunga requisitoria, la Procura generale di Catania, rappresentata da Sabrina Gambino, oggi Procuratrice a Siracusa, e Agata Santonocito, aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi di carcere. Oggi è presente solo una delle due rappresentanti dell'accusa, Agata Santonocito, mentre è assente Gambino, impegnata a Siracusa nell'inchiesta sulla morte di Stefano Paternò, il militare deceduto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il nuovo processo di appello scaturisce dalla decisione della Corte della Cassazione di annullare nel 2018, con rinvio, la sentenza del procedimento di secondo grado, emessa l'anno prima, che era terminata con l'assoluzione didall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e la condanna a due anni - pena sospesa - per corruzione ...

I danni che ho fatto io, da Governatore, alla mafia sono immensi, ho danneggiato i boss più io che i miei predecessori e pure i [...]