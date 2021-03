Lombardia: Consiglio, sì unanime a revisionedel Piano cave di Pavia (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale lombardo nel corso della ripresa pomeridiana dei lavori, ha approvato all'unanimità la revisione del Piano cave della Provincia di Pavia. La genesi di questo documento, ha spiegato il relatore Roberto Mura (Lega), "è da ricercare nell'ordine del giorno numero 1491/2017 con il quale il Consiglio regionale chiedeva una diversa localizzazione dell'ATEa96 (Torrazza Coste) al fine di salvaguardare sia la ditta Monier e i relativi aspetti occupazionali, sia gli aspetti di sostenibilità ambientale. La variante al Piano, adottata dal Consiglio provinciale di Pavia nel dicembre 2018 con delibera numero 48, riguarda pertanto il solo adeguamento del Piano rispetto a quanto deliberato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Ilregionale lombardo nel corso della ripresa pomeridiana dei lavori, ha approvato all'unanimità la revisione deldella Provincia di. La genesi di questo documento, ha spiegato il relatore Roberto Mura (Lega), "è da ricercare nell'ordine del giorno numero 1491/2017 con il quale ilregionale chiedeva una diversa localizzazione dell'ATEa96 (Torrazza Coste) al fine di salvaguardare sia la ditta Monier e i relativi aspetti occupazionali, sia gli aspetti di sostenibilità ambientale. La variante al, adottata dalprovinciale dinel dicembre 2018 con delibera numero 48, riguarda pertanto il solo adeguamento delrispetto a quanto deliberato dal ...

