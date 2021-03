Lockdown di Pasqua, il Viminale: “Controlli mirati lungo le strade di scorrimento extra-urbano” (Di martedì 16 marzo 2021) La circolare del Viminale ai prefetti in vista del Lockdown di Pasqua: “Rafforzare i Controlli su strade, aeroporti e stazioni”. ROMA – Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti in vista del Lockdown di Pasqua. Come riportato dall’Ansa, il Viminale ha chiesto “un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei Controlli, che vanno svolti con accuratezza e concentrati specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessati da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive“. Le indicazioni in vista del periodo di Pasqua Nella circolare sono contenute indicazioni anche in vista dell’ormai ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) La circolare delai prefetti in vista deldi: “Rafforzare isu, aeroporti e stazioni”. ROMA – Ilha inviato una circolare ai prefetti in vista deldi. Come riportato dall’Ansa, ilha chiesto “un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei, che vanno svolti con accuratezza e concentrati specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessati da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive“. Le indicazioni in vista del periodo diNella circolare sono contenute indicazioni anche in vista dell’ormai ...

