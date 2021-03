LIVE – Venezia-Lecce 0-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di martedì 16 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata di. I padroni di casa, reduci da una sconfitta ed un pareggio, vogliono ritrovare il successo per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff; i salentini, dal canto loro, arrivano da due vittorie consecutive e cercheranno di distaccare i lagunari in classifica. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di martedì 16 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-1 (11? Pettinari) 11? IL GOL! IL GOL! IL GOL!...

Advertising

SalentoSport : 11' VENEZIA - LECCE 0-1: Goal di Pettinari (LECCE)! - SalentoSport : VENEZIA - LECCE: Partita iniziata! - SSportNetwork : Venezia: Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taogourdeau, Maleh; Esposito, Di Mariano; Forte… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #SerieB - Tra pochi minuti in campo Venezia e Lecce - BettySartore85 : RT @comunevenezia: #Covid_19 | #Mercati Emergenza Coronavirus: firmata l'ordinanza che regola l'accesso e l'organizzazione dei mercati ci… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Venezia

La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: UNIONE- LECCE 0 - 0 UNIONE: . A disposizione: . Allenatore: . LECCE: . A disposizione: . ...Vale a dire il Monza, caduto a sorpresa sul campo della Reggina, e Salernitana eche non sono andate oltre un pareggio; anche per questo motivo certe avversarie che sperano ancora nella ...Le Audizioni live sono infatti il passaggio artisticamente più intrigante ... Mille (Velletri, RM) - Francesca Miola(Venezia/Milano) - Mr. T-Bone (Milano/Torino) - Paola Munda (Palermo) - Gabriele ...Alle 17 in programma Cosenza-Vicenza e Venezia-Lecce, due match che mettono in palio punti importanti per restare in B e per salire in Serie A. Alle 19 tocca a Brescia-Reggina, Chievo-Frosinone, ...